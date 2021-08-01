В Тюменской области 8 тысяч организаций заняты креативными индустриями

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 8 тысяч организаций заняты креативными индустриями. Об этом директор регионального департамента культуры Елена Майер заявила на выездном заседании рабочей группы Госсовета по культуре в рамках Российской креативной недели в Москве 26 августа.

По словам Майер, в целом в креативных индустриях региона занято 30,4 тыс. человек.

"В ближайшие шесть лет в Тюменской области планируется создание не менее 3 кластеров креативных индустрий, ориентированных на создание продукта мирового уровня. Приоритетными направлениями станут организация событий, IT и медиа, промыслы и ремесла, архитектура и дизайн. Два кластера будут развивать в Тюмени, один – в Тобольске", - рассказала она.

Елена Майер заметила, что по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), Тюменская область занимает третье место среди субъектов РФ по вкладу креативных индустрий в ВРП: их доля – 8,9%. При этом доля креативных индустрий в экономике Тюмени составляет 13,6%. По данному показателю город находится на втором месте после Москвы.

Напомним, Тюмень является участником программы Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив (АСИ) по реализации проектов креативных индустрий. IT, архитектура, event – основные направления креативных индустрий, которые намерены развивать в городе.

Анжела Лебедева