IT, архитектура, event: В Тюмени будут развивать три направления креативных индустрий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

IT, архитектура, event – основные направления креативных индустрий, которые намерены развивать в Тюмени. Город стал участником программы Rurban Creative Lab Агентства стратегических инициатив (АСИ), и у него серьезные позиции в стране по реализации проектов креативных индустрий.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменской линии" сообщил директор проектов Центра практик качества жизни АСИ Илья Токарев по итогам публичного выступления на площадке форума СУП в Factura 21 августа.

По данным АСИ, в России в тройку лидеров среди региональных центров с наибольшим вкладом креативных индустрий во внутреннем муниципальном продукте входят: Москва - 18,5%, Тюмень - 13,6%, Санкт-Петербург - 12,6%.

"В Тюменской области уже есть наработанная основа, из нее можно черпать практиков, рынок, компетенции и успешно развивать креативные индустрии, которые на сегодня являются требованием современности", - говорит Токарев.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Креативные индустрии – это капитализация творческого труда, интеллектуальной деятельности в конечный продукт, из которой предприниматель извлекает прибыль. В списке Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) насчитывается примерно 35 направлений предпринимательской деятельности, которые можно отнести к креативным индустриям.

По мнению эксперта, основная проблема, с которой сталкиваются в регионах, когда хотят развивать креативные индустрии – позиционирование конечного продукта. Второе – основной покупатель этого сектора экономики сосредоточен в городах-миллионниках. Третье – это образование. Разнообразие, качество и система образования – если все в регионе развито, то, как следствие, и креативные индустрии развиваются активней. Внутренняя емкость рынка – немаловажный фактор, он также сказывается на развитии этого вида предпринимательства.

"Креативные индустрии гибче, чем остальные. Это показал период пандемии. Они также остро реагирует на внешние изменения, но быстро восстанавливаются", - заметил Илья Токарев.

В Тюмени уже есть положительные примеры развития креативных кластеров – это пространство Factura, добавляет он. Таких разноплановых кластеров в городе будет четыре. Плюс в Тобольске на Базарной площади, которая откроется к концу августа 2022 года, откроют креативное пространство. Туда, в первую очередь, зайдут ремесленники, создатели крафтовой продукции.

Анжела Лебедева