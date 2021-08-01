Жителей Тюменской области предупредили о заморозках до минус пяти до 1 сентября

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На юге Тюменской области температура упадет до минус пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге Тюменской области и в Омской области температура упадет до -5. Это уже не заморозки, а легкий морозец. Заморозки будут наблюдаться с 29 августа по 1 сентября", - сказал он.

Кроме Тюменской области, заморозки прогнозируют на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале, в центре Европейской России пока без заморозков.