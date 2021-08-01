Жителей Тюменской области предупредили о заморозках до минус пяти до 1 сентября
Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
На юге Тюменской области температура упадет до минус пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На юге Тюменской области и в Омской области температура упадет до -5. Это уже не заморозки, а легкий морозец. Заморозки будут наблюдаться с 29 августа по 1 сентября", - сказал он.
Кроме Тюменской области, заморозки прогнозируют на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале, в центре Европейской России пока без заморозков.