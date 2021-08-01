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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Жителей Тюменской области предупредили о заморозках до минус пяти до 1 сентября

Общество, 10:26 30 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На юге Тюменской области температура упадет до минус пяти, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге Тюменской области и в Омской области температура упадет до -5. Это уже не заморозки, а легкий морозец. Заморозки будут наблюдаться с 29 августа по 1 сентября", - сказал он.

Кроме Тюменской области, заморозки прогнозируют на севере и востоке Европейской территории России, а также на Урале, в центре Европейской России пока без заморозков.

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