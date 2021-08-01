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Тюменских школьников бесплатно обучат программированию в Академии Яндекса

Общество, 18:45 30 августа 2021

региональный центр «Новое поколение» (архив) | Фото: региональный центр «Новое поколение» (архив)

Набор на бесплатные курсы по программированию для тюменских школьников 8–10 классов в лицее Академия Яндекса начался 30 августа, сообщает региональный информационно-образовательный центр.

Обучение по программе, разработанной экспертами Яндекса, длится два года. На первом курсе школьники изучают основы Python – языка программирования, востребованного как в IT-компаниях, так и в научной среде. Второй курс посвящен промышленному программированию. Школьники пробуют свои силы в разработке веб-приложений, чат-ботов, пользовательских интерфейсов.

Занятия ведут опытные преподаватели, которые прошли курсы повышения квалификации в Яндексе.

Чтобы поступить в лицей Академии Яндекса, нужно до 10 сентября заполнить анкету и пройти тестирование на сайте проекта. Тех, кто успешно пройдет первый этап, ждет собеседование с преподавателем.

Отметим, в Тюменской области проект будет работать в Тобольске и Тюмени на восьми площадках. Запуск стал возможен благодаря поддержке департамента информатизации Тюменской области. В регионе занятия проводят в рамках проекта "Кадры для цифровой экономики".

Проект работает в Тюменской области уже пятый год. В 2020 году выпускниками лицея стали более 50 школьников. Второй курс закончили около 30 ребят.

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# бесплатные занятия , Яндекс

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