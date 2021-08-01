Тюменцы завоевали 14 медалей чемпионата "Молодые профессионалы"

| Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области

14 медалей завоевали тюменцы в финале IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) – 2021в Уфе, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Серебряные медали получили Максим Буканов и Артур Рахимов в компетенции "Сантехника и отопление". У Марии Борисенко серебро в номинации "Кондитерское дело" среди юниоров.

Бронзовые медали взяли Дарья Пименова (Графический дизайн), Данила Кулаков (Сетевое и системное администрирование), Виктор Лукьяненко (Кирпичная кладка), Данила Пушников Данила (Плотницкое дело), Елизавета Подворко (Кондитерское дело), Надежда Вербилова (Медицинский и социальный уход), Екатерина Мдинарадзе /Сергей Осипов (Предпринимательство), Ерлан Мусин (Стоматология ортопедическая).

Кроме этого в копилку региона добавились три медальона за мастерство: Ралис Шаяхметов (Сухое строительство и штукатурные работы), Владислав Ерастов (Администрирование отеля), Арам Мовсисян / Мария Орлова (Турагентская деятельность).

По итогам нацфинала Тюменская область вошла в десятку самых сильных команд регионов, поднявшись с 12 места.