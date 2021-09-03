Проекты тюменских журналистов вышли в финал премии ТЭФИ-мультимедиа

| Фото: группа "Тэфи-академия российского ТВ" ВКонтакте | Фото: группа "Тэфи-академия российского ТВ" ВКонтакте

Три медиапроекта холдинга "Сибинформбюро" стали финалистами первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-мультимедиа", сообщает холдинг.

В их числе - проект "Спасибо, доктор!" радиостанции Dipol FM (номинация "Социальная акция", РАДИО) и два проекта телеканала "Тюменское время": "Неудобные вопросы" (номинация "Социальная акция", Digital-СМИ) и "Студия 72" (номинация "Авторская программа", Digital-СМИ).

Премия состоит из 23 номинаций по направлениям "Телевидение", "Радио", "Печатные СМИ", "Digital-СМИ". В результате закрытых заседаний и анонимного голосования финалистами в 2021 году стали 75 проектов из разных регионов России.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 11 сентября 2021 года в Сочи.