  • 3 сентября 20213.09.2021пятница
  • В Тюмени 18..20 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Проекты тюменских журналистов вышли в финал премии ТЭФИ-мультимедиа

Общество, 19:29 03 сентября 2021

группа "Тэфи-академия российского ТВ" ВКонтакте | Фото: группа "Тэфи-академия российского ТВ" ВКонтакте

Три медиапроекта холдинга "Сибинформбюро" стали финалистами первой национальной премии за высшие достижения в области журналистики "ТЭФИ-мультимедиа", сообщает холдинг.

В их числе - проект "Спасибо, доктор!" радиостанции Dipol FM (номинация "Социальная акция", РАДИО) и два проекта телеканала "Тюменское время": "Неудобные вопросы" (номинация "Социальная акция", Digital-СМИ) и "Студия 72" (номинация "Авторская программа", Digital-СМИ).

Премия состоит из 23 номинаций по направлениям "Телевидение", "Радио", "Печатные СМИ", "Digital-СМИ". В результате закрытых заседаний и анонимного голосования финалистами в 2021 году стали 75 проектов из разных регионов России.

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 11 сентября 2021 года в Сочи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# журналистика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:29 03.09.2021Проекты тюменских журналистов вышли в финал премии ТЭФИ-мультимедиа
19:18 03.09.2021Спортивные школы Ялуторовска обязали открыть медпункты
18:56 03.09.2021В тюменской гимназии № 83 на уроки к 10-классникам придут следователи
18:45 03.09.2021Новый детский сад построят в Тобольске в 2022 году