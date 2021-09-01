Фуд-траки на набережной Туры и в Гилевской роще будут работать до конца сентября

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Новые фуд-траки купольной формы на набережной Туры, район Масловского взвоза, и в Гилевской роще будут работать до 30 сентября 2021 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте потребительского рынка администрации Тюмени.

"В данных фудтраках на набережной и в Гилевской роще создано четыре и два места соответственно. В качестве поддержки предприятий общественного питания в весенне-летний период были организованы две продовольственные ярмарки", - отметили специалисты.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Во время праздников в городе предприятия общепита за первое полугодие 2021 года получили 263 бесплатных места. А в 2020 году было выделено 493 места для 80 предпринимателей.

Анжела Лебедева