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Марина Степнова станет автором Тотального диктанта-2022

Общество, 20:12 08 сентября 2021

https://totaldict.ru/ | Фото: https://totaldict.ru/

Марина Степнова станет автором Тотального диктанта-2022. Об этом объявила литературный критик, профессор НИУ ВШЭ Галина Юзефович в ходе онлайн-марафона "Русский язык: прошлое, настоящее, будущее".

"Я счастлива представить нового автора Тотального диктанта - замечательного писателя, поэта, сценариста, переводчика и мою коллегу по Высшей школе экономики Марину Степнову", - сказала Галина Юзефович.

Марина Степнова - автор известных романов "Женщины Лазаря" и "Сад". По ее словам, акция "Тотальный диктант" очень важна для словесности в целом, для современной русской литературы. Это отличная возможность показать лучших авторов не только русскому читателю, но и любому читателю в мире.

Напомним, среди авторов Тотального диктанта были Дмитрий Быков, Леонид Юзефович, Евгений Водолазкин, Дмитрий Глуховский, Захар Прилепин и другие.

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# Марина Степнова , Тотальный диктант

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