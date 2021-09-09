В Тюменском медуниверситете стартовала аккредитация ординаторов по 51 специальности

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Специализированная аккредитация ординаторов и слушателей, завершивших обучение по программам профессиональной переподготовки, стартовала в Тюменском медуниверситете по 51 специальности, сообщает пресс-служба вуза.

По словам руководителя центра аккредитации специалистов Тюменского ГМУ Юлии Родиной, первичная специализированная аккредитация этого года отличается своим масштабом.

"Если в 2019 и в 2020 году аккредитовались выпускники ординатуры и врачи только по 6 специальностям, в январе 2021 года аккредитация проходила уже по 32 специальностям, то сегодня в нашем мультипрофильном симуляционно-аккредитационном центре мы проводим эту процедуру сразу по 51 специальности", - говорит она.

Первыми к аккредитации приступили ординаторы Тюменского ГМУ по специальности "Судебно-медицинская экспертиза" и слушатели курса переподготовки по общественному здравоохранению. Несмотря на укоренившийся стереотип, что судмедэксперт – мужская профессия, среди пяти аккредитуемых все - девушки. Со всеми двумя этапами они справились успешно.

"В себе была уверена полностью. Нас хорошо готовили и я приложила много усилий, чтобы с первого раза хорошо пройти аккредитацию", - сказала выпускница ординатуры Мария Кабирова.

Специализированная аккредитация в Тюменском ГМУ продлится до 1 октября.