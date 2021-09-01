Снижение классов пожарной опасности прогнозируется в лесах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области прогнозируется снижение классов пожарной опасности в лесах – здесь ожидаются осадки и снижение среднесуточных температур, сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Лесопожарная обстановка в регионах Уральского федерального округа, на территории которых в первой декаде сентября наблюдались высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности была рассмотрена на заседание Федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров.

Штаб поручил региональному лесному ведомству не снижать контроль за лесопожарной обстановкой, а также обеспечить работу по своевременному обнаружению и тушению новых лесных пожаров.

За прошедшие сутки в России ликвидировали 42 лесных пожара на площади, пройденной огнем, более 11,8 тысяч га. К тушению привлечено 2 тыс. 734 человека, 630 единиц техники, 16 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 33 воздушных судна.