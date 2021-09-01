В Тюменской области 15 специалистов в сфере молодежной политики признаны лучшими

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Победа в конкурсе "Лучший работник в сфере государственной молодежной политики Тюменской области" — подтверждение того, что я занимаюсь правильной деятельностью. Об этом рассказала руководитель молодежных проектов в Тюменской области и социальный продюсер Мария Федоренко после церемонии награждения, которая прошла в мультицентре "Контора пароходства" 9 сентября.

Мария Федоренко получила диплом первой степени в номинации "Представитель регионального отделения всероссийского молодежного объединения, участвующего в реализации государственной молодежной политике, центров поддержки молодежных и детских инициатив".

"Я реализую много проектов, контролирую массу процессов. Иногда хочется попробовать свои силы наравне с такими же профессионалами как я. Моей главной мотивацией было выйти в конкурс, поучиться, посмотреть на свои сильные стороны, рассказать о своем опыте коллегам, определить фокусы развития. После всех этапов программы ощущается усталость, но она приятная. Участие стоило того", — поделилась она.

Всего по итогам конкурса отмечено 15 победителей в пяти номинациях. Специалисты, которых отметили дипломами второй степени, получат возможность пройти профессиональную переподготовку по программе "Специалист по работе с молодежью" в Институте молодежи. Победители первой степени осенью 2021 года отправятся для обмена опытом в другие регионы.

"Я не ожидала услышать свое имя со сцены. Участвовала в этом конкурсе в 2018 году, решила попробовать еще раз. Меня затянуло: этап за этапом. Работать в сфере молодежной политики меня мотивируют сами люди. Молодежь, с которой мы работаем, дает нам столько энергии, которой мы пользуемся и им же ее отдаем. Получается, круговорот мотивации и энергетики", — призналась старший методист в региональном центре патриотического воспитания "Аванпост" Анастасия Попова, получившая диплом первой степени в номинации "Специалист подведомственного учреждения органа власти муниципального образования субъекта РФ или органа исполнительной власти субъекта РФ, реализующего государственную молодежную политику".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Всего на конкурс поступило около 70 заявок. В день награждения в большом зале "Конторы пароходства" собрались 50 финалистов. Начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области Владислав Татаринцев отметил, что все участники были с разным опытом работы. "Мы проводили опрос среди них. Кто-то работает в сфере более 10-15 лет, кто-то около трех лет. Это и представители муниципальных образований, вузов, руководители общественных объединений, центров поддержки молодежных инициатив. Их всех, думаю, объединяет желание постоянно получать образование, искать новые подходы, быть на одной волне с молодежью", — добавил он.

Этап отбора длился месяц. Организаторы использовали механику конкурса не только как повод выявить лучших, но и дополнительно повысить квалификацию участников. Перед конкурсантами с лекциями выступили федерльные и региональные эксперты.

"Цель конкурса — выявить лучших специалистов в сфере молодежной политики, тиражировать опыт в муниципальные образования, создать площадку для того, чтобы люди могли обменяться лучшими практиками, наработками. Специфика профессионального состязания в Тюменской области такова, что на нем смотрят не только резюме и документы, но и оценивают, как участники налаживают коммуникацию внутри групп, разрабатывают проекты, участвуют в деловых играх", — заключил начальник отдела молодежных проектов департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политики Тюменской области.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Пахомова