Уборка урожая в Тюменской области преодолела экватор

| Фото: администрация Армизонского района ВКонтакте | Фото: администрация Армизонского района ВКонтакте

Тюменские аграрии провели обмолот зерновых и зернобобовых культур на половине посевных площадей - убрано почти 345 тысяч гектар, валовый сбор составил почти 566 тыс. тонн, сообщает областной департамент АПК.

Наиболее всех близки к финишу хлеборобы Сладковского района, где убрано уже 87% полей. Догоняют лидеров и аграрии Исетского района, которые обмолотили 82% зерновых и зернобобовых культур. Также нарастили темпы Тюменский район, Нижнетавдинский и Упоровский районы, где убрано по 60 и более процентов посеянного.

Активно идет уборка овощей. На 10 сентября 2021 года убрано почти 20% от планируемых объемов. Валовой сбор при этом составил около 12 тыс. тонн при урожайности 541 центнер с гектара. Это существенно выше, чем в предыдущие два года. Всего собрано более 6 тыс. тонн капусты, более 4 тыс. тонн свеклы, почти 770 тонн моркови.

На 45% выполнили тюменские аграрии и планы по посеву озимых культур. Произведена засыпка свыше 100 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур под урожай 2022 года.