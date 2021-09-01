На "Битве оркестров" в Тюмени объединятся музыканты и дебютанты Венского вальса

| Фото: Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр» | Фото: Фонд развития искусства и культуры «Сотвори из жизни шедевр»

Обновленная программа "Битвы оркестров" ждет тюменцев 15 сентября в 19 часов. Музыканты выступят в коллаборации с дебютантами Венского бала, сообщает Центр культуры и творчества "Тюмень".

Под руководством заслуженного тренера РФ Алексея Литвинова на паркет выйдут 50 пар, прошедшие отбор и доказавшие свое право стать дебютантами юбилейного десятого бала "Венский вальс в Тюмени".

На сцене ДК "Нефтяник" в творческом поединке сойдутся Тюменский духовой оркестр (дирижер – Тимур Бахров) и Тюменский оркестр русских народных инструментов им. Л.Ф.Беззубова (дирижер – Заслуженный деятель искусств РФ Владимир Лавришин).

Коллективы представят тюменцам как классические произведения, так и популярные композиции. Вместе с оркестрами на сцену выйдут талантливые тюменские солисты Сергей Дьяконов-Дьяченков, Михаил Шепеленко, Наталья Малаенко, Анастасия Русанова и Илья Бархатов. К ним присоединятся вокал-бэнд "Матрица", команда "Formation Vera" и ансамбль танца "Мафия".

Вход свободный. Пригласительные можно получить в кассе ДК "Нефтяник". В группе "Общегородские мероприятия Тюмень" во ВКонтакте будет организована прямая трансляция.

Возрастное ограничение: 6+.