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Участок трассы Тюмень - Ханты-Мансийск перекроют на 40 минут

Общество, 18:33 13 сентября 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение на км 51+850 автодороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск вблизи д. Созоново будет перекрыто 13 сентября с 23 часов до 23 часов 40 минут.

Как сообщает Уралуправтодор, временное ограничение связано с монтажом пролетного строения надземного пешеходного перехода. На указанное время будет закрыт проезд в оба направления.

Водителей просят следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также заранее планировать маршрут.

Узнать о состоянии проезда, сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы Уралуправтодор: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

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# ограничение движения , Уралуправтодор

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