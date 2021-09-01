Тюменский нефтегазовый форум объединит почти 300 компаний

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Тюменской нефтегазовый форум соберет представителей почти 300 компаний. В онлайн и оффлайн форматах с 14 по 16 сентября примут участие более 4 тыс. человек.

Об этом на брифинге 13 сентября рассказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Он отметил, что главной площадкой форума станет пленарная сессия "Новая промышленная политика: мир в эпоху глобальных изменений", которая состоится 15 сентября.

"Планируется обсудить вопросы, которые сегодня стоят перед отраслью. Участники поговорят о том, какой будет промышленная политика в эпоху глобальных изменений в России, какие технологические решения должны быть разработаны в ближайшее время. Всего на форуме запланировано порядка 30 мероприятий. У тех, кто не сможет попасть на них лично, есть возможность подключиться и стать участником в онлайн", - рассказал он.

Андрей Пантелеев добавил, что в 2021 году форум станет более открытым и доступным для широкого круга посетителей благодаря возможности побывать на лектории. Традиционно состоится и деловой завтрак, где обсудят наиболее острые вопросы энергоперехода и связанных с этим изменений технологического уклада российской экономики.

Программный директор форума Александр Сакевич отметил, что весь форум делится на два блока. Первый интересен тем, кто приезжает непосредственно встретиться со своими заказчиками и потребителями. Второй дает возможность как зрелым, так и молодым компаниям презентовать свои услуги и продукцию.

"На форуме пройдут мероприятия, посвященные вопросам энергоперехода. Помимо пленарной сессии и делового завтрака, это сессия "Энергопереход - возможности для газа и СПГ". Мы постараемся ответить на вопрос: что же будет с углеводородным топливом, в частности, с газом. В этой дискуссии примут участие как добывающие компании, так и те, кто планирует стать технологическим производителем для этих предприятий", - рассказал Александр Сакевич.

Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков добавил, что Тюменский нефтегазовый форум даст возможность не только обсудить актуальные вопросы и перспективы развития отрасли, но и найти новые контакты.

"Наш форум выделяется из всех остальных тем, что проводится целый набор специализированных мероприятий. Они посвящены взаимодействию заказчиков и поставщиков оборудования и услуг, стартапов, которые хотят презентовать свои технологии. Это позволяет выстроить коммуникацию, в дальнейшем выйти в зону B2B-контактов и начать свои отношения с заказчиками", - отметил он.

Добавим, Тюменский нефтегазовый форум пройдет в Тюмени с 14 по 16 сентября. Помимо пленарных сессий, запланированы выставка инновационных проектов, технологические дни и дни поставщика энергетических компаний, круглые столы, деловые завтраки, мастер-классы, конференции, онлайн-площадки.

Любовь Голышева