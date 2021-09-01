Участники ТНФ-2021 переместятся в прошлое и побывают в роли первых нефтяников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Переместиться в прошлое и почувствовать себя в роли первых нефтяников смогут участники Тюменского нефтегазового форума. Все три дня мероприятия, с 14 по 16 сентября, здесь будет работать уникальная цифровая фотозона.

Как отметил директор по маркетингу группы компаний "Цифра" Илья Муратов, любой желающий сможет примерить на себя одежду, которую носили нефтяники в 60-80-х годах, и сделать снимок на фоне нефтяной вышки.

"Вместе с Тюменским научно-просветительским обществом мы нашли архивные фотографии первых буровых вышек 60-80-х годов, а также старинные тулупы и шапки-ушанки тех лет. Можно одеться так, как одевались первые нефтяники, и через несколько минут у вас будет отличная цифровая фотография", - рассказал он.

Илья Муратов отметил, что фотозона буквально переместит участника на 50-60 лет назад. Каждый фон будет идти по две минуты, исторические фотографии будут сменять друг друга.

Первым памятный снимок получил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков. Примерив на себя тулуп и шапку-ушанку 70-х годов, он сфотографировался на фоне нефтяной вышки Самотлора.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Добавим, помимо фотозоны группа компаний "Цифра" представит на Тюменском нефтегазовом форуме и другие цифровые решения. Они направлены на повышение эффективности нефтегазовой отрасли.

Любовь Голышева