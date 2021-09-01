Крупную свалку ликвидировали на улице Самарцева в Тюмени

| Фото: ООО «ТЭО» | Фото: ООО «ТЭО»

Крупную несанкционированную свалку отходов объемом более 30 тонн возле многоэтажного жилого дома по ул. Самарцева в Тюмени ликвидировал собственник участка. Уведомление о необходимости навести порядок ему направило "Тюменское экологическое объединение".

Весной 2021 года жители многоэтажки пожаловались на захламленную после пожара территорию по соседству. Экологи регоператора выявили собственника участка и предложили ему самостоятельно навести порядок.

Владелец согласился убрать мусор и очистить территорию от отходов. Во избежание дальнейшего захламления он принял меры, огородив территорию.

"Все поступающие в компанию сообщения о несанкционированном размещении отходов проверяются. По установленной законом процедуре, получив сигнал, специалисты выезжают на место и фиксируют факт свалки, определяют собственника участка, которому дается месяц на ее ликвидацию", – отметила заместитель руководителя ООО "ТЭО" Светлана Петренко.