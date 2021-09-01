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Тюменцам помогут записать свою песню в МТЦ "Космос"

Общество, 12:09 15 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исполнить свою любимую песню под караоке и записать ее себе на память помогут тюменцам в МТЦ "Космос". Акция пройдет 17 и 18 сентября в рамках шоу-кейсов.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" организаторы, у техников театрального центра есть звукорубка, из которой желающим и предложат выбрать песню и записаться.

"Затем в назначенное время происходит запись песни, наши технические специалисты обрабатывают звук, и получается ваша личная звукозапись трека", - говорят в "Космосе".

Акция по записи музыкальных треков – это дополнительная активность шоу-кейсов, которые пройдет на площадке МТЦ с 16 по 19 сентября. В программе предусмотрены перформансы, спектакли, читки, лекции от экспертов.

Анжела Лебедева

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# МТЦ Космос , песня , шоу-кейс

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