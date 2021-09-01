"Точка роста" в Тюменском районе открыла двери для первоклассников

| Фото: департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Восемь центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Тюменском районе проводят Дни открытых дверей для первоклассников, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, в Богандинке руководитель центра Анна Подласова рассказала ребятам о работе кружков, учебном оборудовании, ресурсах для повышения качества и доступности образования, современных технологиях и средствах обучения.

Педагог дополнительного образования Сергей Володин поведал о работе кружка "Робототехника". Занятия в нем связаны с развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики и творческих навыков. Он продемонстрировал работу двух моделей роботов, которые собрали ученики. Также он рассказал, как и где могут быть использованы беспилотные летательные аппараты, а затем показал, как при помощи мобильного приложения через телефон запустить квадрокоптер.