  • 18 сентября 202118.09.2021суббота
  • USD72,5602
    EUR85,4614
  • В Тюмени 8..10 С 5 м/с ветер западный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

"Точка роста" в Тюменском районе открыла двери для первоклассников

Общество, 10:21 18 сентября 2021

департамент образования и науки Тюменской области | Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Восемь центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Тюменском районе проводят Дни открытых дверей для первоклассников, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Так, в Богандинке руководитель центра Анна Подласова рассказала ребятам о работе кружков, учебном оборудовании, ресурсах для повышения качества и доступности образования, современных технологиях и средствах обучения.

Педагог дополнительного образования Сергей Володин поведал о работе кружка "Робототехника". Занятия в нем связаны с развитием интеллекта, воображения, мелкой моторики и творческих навыков. Он продемонстрировал работу двух моделей роботов, которые собрали ученики. Также он рассказал, как и где могут быть использованы беспилотные летательные аппараты, а затем показал, как при помощи мобильного приложения через телефон запустить квадрокоптер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# первоклассники , Точка роста , школьники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:12 18.09.2021Тюменская Росгвардия обеспечивает порядок на участках для голосования
11:00 18.09.2021Горожан продолжают радовать вареньем и медом на ярмарках "Тюменская осень"
10:55 18.09.2021Фотогалерея: тюменцы голосуют на выборах депутатов в Госдуму и облдуму
10:38 18.09.2021Геннадий Чеботарев: общественные наблюдатели продолжают работать на избирательных участках