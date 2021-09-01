Всероссийский студенческий форум пройдет в ТюмГУ

| Фото: Молодежка ТюмГУ во Вконтакте | Фото: Молодежка ТюмГУ во Вконтакте

Тюменский госуниверситет станет региональной площадкой Всероссийского студенческого форума с 21 по 26 сентября, сообщили в вузе.

Для участников подготовлено восемь встреч по четырем тематическим направлениям: молодежное самоуправление, профориентация и профессиональное ориентирование, медиа и социальные сети, блогерство, цифровая трансформация. Посетившие, шесть и более дискуссионных встреч, получат электронный сертификат участника Всероссийского студенческого форума.

Дискуссии пройдут на трех городских площадках: Студенческий центр ТюмГУ, мультицентр "Моя территория" и студцентр Тюменской области.

Зарегистрироваться на участие в форуме можно на АИС "Молодежь России".