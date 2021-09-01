  • 25 сентября 202125.09.2021суббота
  • USD73,0081
    EUR85,6823
  • В Тюмени 7..9 С 5 м/с ветер северо-восточный

Выборы депутатов Государственной думы. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

В Тобольске открыли информационный центр "Визит Тобольск"

Общество, 15:01 25 сентября 2021

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

"Визит Тобольск" - муниципальное учреждение, созданное для продвижения туризма в городе, образовано с 1 сентября. Тобольск обладает большим туристическим потенциалом, усилить это направление и призван "Визит Тобольск".

Об этом рассказал директор культурно-туристического информационного центра "Визит Тобольск" Роман Баянов.

"Сделать город открытым для туристов круглый год. Это одна из задач, которую будут решать специалисты центра. Развитие событийного туризма – еще одна задача учреждения. Нам нужно активизировать и нацелить местный бизнес на то, чтобы создать какое-то мероприятие, которое и станет притягательным для всех. Также есть потребность в высококачественных гостиницах, точках общепита", - говорит он.

с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram

Специалисты центра планируют одновременно развивать в Тобольске туризм детский, промышленный, экологический, рыболовный, научно-исторический. Увеличить поток туристов в два-три раза – цель специалистов "Визит Тобольск", то есть если ранее в город приезжали от 200 до 400 тыс. человек, то сейчас это должно быть примерно до 1 млн человек в год.

"Это вполне реальная цифра. Тобольск обладает мощным культурным и историческим потенциалом, а с открытием нового аэропорта город станет намного доступней", - уверен Роман Баянов.

с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram

К событийным мероприятиям сотрудники туристического центра планируют еще проводить пресс-туры для блогеров и туроператоров.

"Визит Тобольск" будет находиться в здании Богадельни, в Нижнем посаде. Сейчас здесь ведут работу по введению здания в эксплуатацию. По словам Романа Баянова, "Визит Тобольск" станет первой площадкой креативного кластера города.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# аэропорт , Тобольск , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:07 25.09.2021Академик РАН создаст в ТюмГУ центр генетических технологий
16:57 25.09.2021Победителей конкурса "Кадры будущего. Тюменская область" наградили дипломами
16:37 25.09.2021ГИБДД призывает тюменских водителей соблюдать скоростной режим
16:25 25.09.2021Тюменцы вышли на здоровую прогулку с домашними питомцами