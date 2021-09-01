В Тобольске открыли информационный центр "Визит Тобольск"

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

"Визит Тобольск" - муниципальное учреждение, созданное для продвижения туризма в городе, образовано с 1 сентября. Тобольск обладает большим туристическим потенциалом, усилить это направление и призван "Визит Тобольск".

Об этом рассказал директор культурно-туристического информационного центра "Визит Тобольск" Роман Баянов.

"Сделать город открытым для туристов круглый год. Это одна из задач, которую будут решать специалисты центра. Развитие событийного туризма – еще одна задача учреждения. Нам нужно активизировать и нацелить местный бизнес на то, чтобы создать какое-то мероприятие, которое и станет притягательным для всех. Также есть потребность в высококачественных гостиницах, точках общепита", - говорит он.

с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram

Специалисты центра планируют одновременно развивать в Тобольске туризм детский, промышленный, экологический, рыболовный, научно-исторический. Увеличить поток туристов в два-три раза – цель специалистов "Визит Тобольск", то есть если ранее в город приезжали от 200 до 400 тыс. человек, то сейчас это должно быть примерно до 1 млн человек в год.

"Это вполне реальная цифра. Тобольск обладает мощным культурным и историческим потенциалом, а с открытием нового аэропорта город станет намного доступней", - уверен Роман Баянов.

с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram с личного аккаунта VisitTobolsk в Instagram

К событийным мероприятиям сотрудники туристического центра планируют еще проводить пресс-туры для блогеров и туроператоров.

"Визит Тобольск" будет находиться в здании Богадельни, в Нижнем посаде. Сейчас здесь ведут работу по введению здания в эксплуатацию. По словам Романа Баянова, "Визит Тобольск" станет первой площадкой креативного кластера города.

Анжела Лебедева