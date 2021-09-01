Тюменец задолжал дочери 80 тысяч рублей

| Фото: УФССП России по Тюменской области | Фото: УФССП России по Тюменской области

80 тыс. рублей долга по алиментам несовершеннолетней дочери накопился у 30-летнего тюменца. Благодаря профилактической работе пристава бывшие супруги пришли к мировому соглашению, сообщает УФССП России по Тюменской области.

Поскольку женщина повторно вышла замуж, тюменец категорически отказался исполнять решение суда об алиментных обязательствах, считая, что теперь содержать их общую дочь должен ее новый муж.

Бывшие супруги не могли найти компромисс, должника не пугала даже уголовная ответственность. В ходе расследования дознаватель провел с ним профилактическую беседу о возможных последствиях уголовного наказания.

При вынесении приговора в суде бывшие супруги пошли на примирение и подписали соглашение об исполнении решения по выплатам алиментов их общему ребенку. Вся сумма долга была погашена в тот же день.