Тюменец Фёдор Третьяков стал призером всероссийского конкурса "Лучший водитель автобуса"

пресс-центр министерства транспорта РФ пресс-центр министерства транспорта РФ

Фёдор Третьяков из Тюмени стал призером всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший водитель автобуса". За звание лучшего специалиста в Санкт-Петербурге состязались более 80 водителей из разных регионов России, сообщает министерство транспорта РФ.

Тюменец Фёдор Третьяков занял третье место среди водителей автобусов большой вместимости, он получит денежный приз 50 тыс. рублей. В номинации для водителей автобусов средней вместимости третье место у водителя из Тобольска Дениса Зматракова, ему тоже достанется 50 тыс. рублей. Лучшим в номинации "Водители автобусов большой вместимости" стал водитель из Москвы, в номинации "Водители автобусов средней вместимости" — водитель из Санкт-Петербурга.

На конкурсе водители демонстрировали мастерство в скоростном маневрировании, умение заезжать в бокс, выполнять параллельную парковку, делать "змейку" и упражнение "круг", соревновались в знаниях Правил дорожного движения.

Всероссийский конкурс был организован в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".