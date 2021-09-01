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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 320 тысяч рублей перевел мошенникам житель Ишима

Происшествия, 17:22 27 сентября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Более 320 тыс. рублей лишился житель Ишима, поверив незнакомцу, который представился ему сотрудником службы безопасности банка. Возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Тюменской области.

Злоумышленник рассказал ишимцу, что по его документам недобросовестный специалист их банка пытается оформить несанкционированный кредит. Он убедил потерпевшего, что для поимки преступника ему необходимо самостоятельно оформить кредит, а полученные деньги перевести на безопасные счета.

Мужчина поверил лжебанкиру и выполнил все его указания. Позднее он понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере".

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# мошенники , уголовное дело

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