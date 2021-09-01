В Ишиме поздравят более 20 тыс. человек золотого возраста

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Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилых людей, стартовал в Ишиме. Для представителей старшего поколения подготовили концерты, мастер-классы и ярмарки. Любители спорта поучаствуют в соревнованиях и турнирах. Продолжаются месячник добрых дел и акция "Согреем душу теплым чаем".

Об этом корреспонденту ИА "Тюменская линия" сообщил заместитель главы Ишима по социальным вопросам Борис Долженко.

По его словам, в процесс подготовки активно включились школьники: своими руками создают открытки, готовят выставки для бабушек и дедушек, репетируют литературно-музыкальные композиции и праздничные концерты. В школах пройдут семейные киносеансы, тематические экскурсии в школьные музеи, классные часы и уроки доброты.

С 1 по 10 октября все социальные ведомства и учреждения культуры и спорта города предложат ишимцам в годах обширную и интересную программу. Пройдет праздничный концерт в зале им. 30-летия ВЛКСМ, спектакль "Женитьба Бальзаминова" в Ишимском театре, вечера отдыха и круглый стол в центральной библиотеке, выставки и мастер-классы в арт-галерее, социальном центре "Забота" и КЗ им. 30-летия ВЛКСМ.

Спорткомплекс "Центральный" приглашает возрастных любителей спорта на занятия гимнастикой "Здоровая спина", соревнования по шашкам и дартсу, а также фестиваль ГТО, бассейн – на аквааэробику и водные состязания.

На улицах Ишима участники акции "Мы вас любим" подарят пенсионерам сувенирных матрешек, изготовленных заранее, а в школьных кружках пройдет день добрых глаз и добрых рук – ребята самостоятельно смастерят поделки для бабушек и дедушек.

"Проведем также осенние выставки и ярмарки "Праздник урожая" с возможностью бесплатной раздачи излишков со своих огородов малоимущим семьям и нуждающимся людям", - отметил Борис Долженко.

В микрорайонах города пройдут поздравления и концерты, а на городском экране и в соцсетях – онлайн-трансляции концертной программы ко Дню пожилого человека. Праздник продолжится танцетерапией, социальным субботником и днем открытых дверей в школе в школе активного долголетия.

Инна Кондрашкина