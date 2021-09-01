В Югре у подростка с коронавирусом выявлено 50% поражение легких

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13-летний ребенок с 50% поражением легких находится на лечение в ковидном госпитале в Нижневартовске. В окружной клинической больнице оборудовали детские палаты, сообщает портал ugra-nеws.ru по итогам заседания города.

В Нижневартовске более 1,5 тысяч детей находятся на лечении в детской поликлинике. За последнюю неделю практически на 50% увеличилось количество детей под наблюдением и из числа контактных.

"107 детей с лабораторно подтверждённым диагнозом коронавирус, из них 103 ребёнка имеют симптоматику ОРВИ. Хочу обратить внимание, на увеличение заболевших детей раннего возраста, которые наиболее уязвимы. Детей до года — 7, из них до 6 месяцев — трое", - пояснила глава городской детской поликлиники Татьяна Загинайко.

Зараженные дети поступают и в ковидный госпиталь, в нем уже открыты детские палаты.