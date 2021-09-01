Тюменцам помогли вернуть выброшенные в мусорный контейнер документы

ТЭО ТЭО

Супруги из Тюмени случайно выбросили в контейнер для мусора все документы. Пропажу удалось вернуть, в этом помогли работники тюменского мусоросортировочного завода, сообщает ТЭО.

Когда тюменцы заметили, что у них нет паспортов, СНИЛСов, ИНН, СТС автомобиля и других важных документов, которые хранились все вместе, то первым делом вернулись к контейнерной площадке. Но мусоровоз уже побывал на площадке, емкости для сбора твердых коммунальных отходов оказались пустыми. Они обратились в службу 112. Операторы связали их с кол-центром "Тюменского экологического объединения".

Они быстро нашли нужный мусоровоз и связались с водителем. Вещи оказались в разных местах, их вернули хозяевам.