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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам помогли вернуть выброшенные в мусорный контейнер документы

Общество, 15:18 29 сентября 2021

ТЭО

Супруги из Тюмени случайно выбросили в контейнер для мусора все документы. Пропажу удалось вернуть, в этом помогли работники тюменского мусоросортировочного завода, сообщает ТЭО.

Когда тюменцы заметили, что у них нет паспортов, СНИЛСов, ИНН, СТС автомобиля и других важных документов, которые хранились все вместе, то первым делом вернулись к контейнерной площадке. Но мусоровоз уже побывал на площадке, емкости для сбора твердых коммунальных отходов оказались пустыми. Они обратились в службу 112. Операторы связали их с кол-центром "Тюменского экологического объединения".

Они быстро нашли нужный мусоровоз и связались с водителем. Вещи оказались в разных местах, их вернули хозяевам.

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