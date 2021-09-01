Долгожданное бабье лето придет в Тюмень после 5 октября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Долгожданное бабье лето в Тюмени наступит 5 октября. После непродолжительного похолодания в областном центре установится солнечная и теплая погода, а столбики термометров будут достигать плюс 15 градусов.

По долгосрочному прогнозу метеоцентра Фобос, первая половина октября обещает радовать горожан телом и солнцем, но уже после 15 числа станет заметно холоднее.

С 1 по 5 октября в Тюмени дневная температура воздуха не будет подниматься выше 5 градусов. В ночные часы возможны заморозки, а также небольшие дожди.

Уже после 5 числа станет заметно теплее. Вплоть до 14 октября дневная температура воздуха будет составлять от 9 до 15 градусов выше ноля. В эти дни будет преимущественно солнечно, осадки маловероятны.

С 15 октября резко похолодает и установится прохладная осенняя погода. В дневные часы температура воздуха будет колебаться от плюс 4 до минус 2 градусов. Ночами столбики термометров будут опускаться от минус 5 до минус 11 градусов. Небо во второй половине октября чаще будет пасмурным, в отдельные дни пройдут дождь и мокрый снег.

Любовь Голышева