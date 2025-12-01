Троим тюменцам вручили первые знаки ТехноГТО

Первые в Тюменской области знаки отличия ТехноГТО вручили тюменцам, выполнившим нормативы технологической грамотности.

Торжественное награждение прошло на базе Физико-математической школы 17 декабря.

Среди лучших учащийся школы 92 А. Казанцев, ученик Центра робототехники В. Киреев и учитель информатики школы 88 А. Немчинов.

Награды вручил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

ТехноГТО — федеральная инициатива, успешно реализуемая в регионе с целью повышения уровня цифровой грамотности населения.

"Уверен, что в дальнейшем участников проекта станет больше. А мы со своей стороны продолжим внедрять новые технологии и цифровые решения, чтобы подготовить будущих профессионалов к новым свершениям на благо региона и страны", - отметил Станислав Логинов.

Всего в этом году более 1 тыс. жителей региона попробовали себя в сдаче ТехноГТО, сообщает департамент информатизации Тюменской области.