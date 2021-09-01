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ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам

Экономика, 17:07 30 сентября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ВТБ улучшил условия по ипотеке с господдержкой, снизив ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке (ставка - от 4,7%). Дополнительные дисконты доступны заемщикам при оформлении сделки в цифровых каналах банка.

По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 п.п. за оформление кредита дистанционно. Можно уменьшить ставку еще на 0,3 п.п. при использовании сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по такой ипотеке можно снизить до 5,75%.

Система дисконтов вводится и по семейной ипотеке, минимальная ставка составит 4,7%, для жителей Дальнего Востока – 4,3%.

Кроме того, в рамках программа "Дальневосточная ипотека" для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита – всего 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст супругов – не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

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# ВТБ , ипотека

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