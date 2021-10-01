Самолеты "Победы" полетели из Тюмени в Санкт-Петербург с 1 октября

| Фото: авиакомпания Победа | Фото: авиакомпания Победа

Самолеты авиакомпании "Победа" впервые начали летать из Тюмени в Санкт-Петербург с переходом работы аэропорта Рощино на осенне-зимнее расписание с 31 октября.

Полеты начались с 1 октября и будут выполняться пять раз в неделю. Тюмень станет 26-м городом маршрутной сети "Победы" из петербургского аэропорта Пулково.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в администрации аэропорта.

"Аэрофлот в зимнее время планирует продолжить свои рейсы по южным направлениям Сочи, Краснодар, Симферополь. Ранее эти направления были только в весенне-летний период. И из Рощино можно будет улететь в Красноярск три раза в неделю", - рассказали в аэропорту.

В период с октября 2021 г. по март 2022 г. в расписании аэропорта Рощино появятся новые рейсы. Авиакомпания "ИрАэро" запустит самолеты по маршруту Новый Уренгой – Баку – Новый Уренгой – Уфа, NordStar - по маршруту Норильск - Тюмень - Самара. Компания "Икар" направит свои самолеты из Тюмени в Нижнекамск два раза в неделю.

"В осенне-зимнем расписании AZUR air планирует выполнение полетов в Каир, а S7 – в Ош один раз в неделю", - добавили в Рощино.

По словам экспертов, зимой наибольшей популярностью у жителей Тюменской области пользуются направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, города ЯНАО и ХМАО, страны Юго-Восточной Азии - Пхукет, Камрань, ОАЭ.

Анжела Лебедева