Тюменские врачи внедрили новую методику лечения панкреонекроза поджелудочной железы

Фото: clinica72.ru (архив) Фото: clinica72.ru (архив)

Уникальный метод лечения панкреонекроза поджелудочной железы освоили тюменские врачи в клинике "Нефтяник". Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

Летом в тяжелейшем состоянии с панкреонекрозом в стационар клиники "Нефтяник" экстренно поступили два пациента. Это заболевание сопровождается сильной болью и часто приводит к сепсису, а затем, несмотря на все усилия врачей – к гибели больного. Еще недавно смертность от него составляла более 60%.

У поступивших пациентов заболевание протекало тяжело: сформировались гнойные воспаления тканей, что угрожало их жизни. Врач-хирург Вячеслав Дгебуадзе и врачи-эндоскописты Андрей Ерков и Галина Петухова провели сложную работу в несколько этапов, применив новый малоинвазивный способ лечения.

Вначале без разрезов под контролем УЗИ и рентгена они установили дренажи, взяли образцы тканей на анализ. А когда удалось ликвидировать очаги воспалений, эндоскопически, через желудок, врачи убрали омертвевшие ткани поджелудочной железы.

Новый метод хорош тем, что не требует разрезов – пациенты чувствуют улучшение состояния здоровья уже в первые часы после операции. После нескольких месяцев лечения в стационаре их выписывают домой с восстановленным здоровьем.