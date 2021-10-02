"Теплые коты" зовут тюменцев на добрые дела

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

На первом фестивале собрали 28 кг корма для приютов, пакет лекарств и 33 кг макулатуры.

Второй фестиваль доброты "Теплые коты"стартует в Тюмени 16 октября.

Фестивали доброты тюменские активисты проводят на грант президента России. В рамах акции они организуют сбор корма, наполнителя и игрушек для приютских животных, сбор макулатуры, обмен книгами про экологию, лекции, мастер-классы и музыкально-поэтический вечер.

Проект помогает тюменцам окунуться в добровольчество и научиться заботиться об экологии. Организаторы уже завершили прием волонтеров, сообщает "Вслух. ру".

Первый фестиваль состоялся недавно, 18 сентября. Тюменцы сдали 28 кг корма, 10 бутылок моющего средства, пакет лекарств и 33 кг макулатуры. Свой вклад внесли 52 жителя. Пожертвования для животных, в том числе собранные деньги, передали в приют "Лучший друг".