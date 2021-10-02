Тюменские эксперты снялись в видеороликах о воспитании подростков

Фото: vk.com/kiberpatrul Фото: vk.com/kiberpatrul

Тюменские специалисты по работе с детьми и подростками стали героями серии познавательных видеороликов для родителей "Нетрудные подростки" в рамках онлайн-проекта "Киберпатруль".

В съемках приняли участие руководитель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Тюменской области Александр Чехонин, психолог и руководитель многопрофильного центра "Институт семьи" Екатерина Попелушко, практикующий педагог-психолог Екатерина Силиверстова и психолог Евгений Андреев, сообщает "АиФ - Западная Сибирь". Специалисты рассказали об актуальных проблемах в жизни подростка и дали рекомендации как легче пережить этот период.

Все ролики второго и первого сезонов проекта уже загружены в группу "Киберпатруль Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте".