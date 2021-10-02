  • 2 октября 20212.10.2021суббота
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские эксперты снялись в видеороликах о воспитании подростков

Общество, 12:41 02 октября 2021

Фото: vk.com/kiberpatrul

Тюменские специалисты по работе с детьми и подростками стали героями серии познавательных видеороликов для родителей "Нетрудные подростки" в рамках онлайн-проекта "Киберпатруль".

В съемках приняли участие руководитель совета отцов при уполномоченном по правам ребенка Тюменской области Александр Чехонин, психолог и руководитель многопрофильного центра "Институт семьи" Екатерина Попелушко, практикующий педагог-психолог Екатерина Силиверстова и психолог Евгений Андреев, сообщает "АиФ - Западная Сибирь". Специалисты рассказали об актуальных проблемах в жизни подростка и дали рекомендации как легче пережить этот период.

Все ролики второго и первого сезонов проекта уже загружены в группу "Киберпатруль Тюменской области" в соцсети "ВКонтакте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:03 02.10.2021Тюменский госуниверситет борется за грант в рамках программы "Приоритет 2030"
15:37 02.10.2021Тюменская область активно участвует в федеральной программе субсидирования трудоустройства безработных
15:03 02.10.2021Тюменский центр серебряного добровольчества отмечен наградой благотворительного фонда "Память поколений"
14:07 02.10.2021Дмитрий Грамотин: тюменские серебряные добровольцы заняты во всех сферах деятельности