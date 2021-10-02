Голышмановские пенсионеры создали сельский парк Здоровья

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Общественное пространство мест для занятий спортом и прогулок на свежем воздухе появилось на месте заброшенного пришкольного участка в селе Малышенка Голышмановского городского округа по инициативе местной ветеранской организации. Парк Здоровья открылся 1 октября.

"В первую очередь обустроили ту часть участка, где располагается сосновая аллея, и всю зиму занимались там скандинавской ходьбой и просто дышали свежим воздухом. Прошлой весной мы получили грант, приняв участие в муниципальном конкурсе гражданских инициатив. Организовали несколько субботников: собрали мусор, установили несколько скамеек, дополнительно посадили сосны и ели, позже планируем выращивать дубы", -рассказала председатель Малышенской первичной ветеранской организации, руководитель проекта Галина Вострикова. В центральной части парка обустроили аллею Дружбы.

На помощь пожилым людям пришли педагоги и школьники, волонтёры и просто неравнодушные селяне, а также местне агропредприятие и сельская администрация, сообщает "Комсомольская правда-Тюмень". В Малышенской ветеранской организации, одной из самых крупных в городском округе, состоят 275 пенсионеров.