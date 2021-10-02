Тюменская область активно участвует в федеральной программе субсидирования трудоустройства безработных

Фото: mintrud.gov.ru Фото: mintrud.gov.ru

126 работодателей в Тюменской области уже воспользовались возможностью получить субсидию за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости до 1 августа 2021 года, и подали 209 заявлений на 754 рабочих места.

Расширилась и категория людей, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации как безработных. Теперь в эту категорию входят не только те, кто завершил в 2020 году обучение по основным программам высшего или среднего профобразования, но и инвалиды, одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, а также те, кто освободился из мест лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Субсидия за трудоустройство безработных равна трем минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

Для получения господдержки, работодателю нужно обратиться в центр занятости населения для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно и дистанционно - через личный кабинет на единой цифровой платформе "Работа в России" (trudvsem.ru). После этого нужно направить заявление в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно дистанционно – через систему "Соцстрах".