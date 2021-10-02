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Тюменские учителя примут участие во Всероссийском форуме классных руководителей

Общество, 16:28 02 октября 2021

Фото: департамент образования Тюменской области

Четыре тюменских педагога примут участие в первом Всероссийском форуме классных руководителей, который пройдет в Москве 9 и 10 октября.

На столичной площадке соберутся около тысячи учителей со всей страны, прошедших конкурсный отбор. Кроме того, более 20 тыс. педагогов смогут присоединиться к форуму в онлайн-формате.

Тюменскую область на форуме будут представлять учитель истории и обществознания гимназии № 49 Светлана Панфилова, учитель иностранных языков школы № 88 Наталья Дроздецкая, учитель истории и обществознания школы № 88 Дмитрий Самохов и учитель начальных классов школы № 37 Анна Плетнёва, сообщает "Мегатюмень".

Форум классных руководителей станет кульминацией всероссийской Недели учителя, которая пройдет с 4 по 10 октября.

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