Тюменский госуниверситет борется за грант в рамках программы "Приоритет 2030"

Фото: пресс-служба Минобрнауки России Фото: пресс-служба Минобрнауки России

Тюменский государственный университет претендует на грант федеральной программы "Приоритет 2030" в треке "Территориальное и/или исследовательское лидерство".

Программы развития в конкурсе федеральной программы "Приоритет 2030" ведущие вузы Уральского федерального округа защищают в период с 1 по 3 октября в Москве. В случае победы университет может получить на развитие грант в размере до 1 млрд. рублей.

"Наша общая цель - превратить Тюмень и Тюменскую область в территорию с высочайшей концентрацией талантов, обеспечив приток человеческого капитала для форсированного развития в условиях четвертой промышленной революции и нового энергоперехода", - подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.

В рамках проектов ТюмГУ внесет вклад в обеспечение продовольственной безопасности путем разработки новых технологий и продуктов для диагностики и контроля вредоносных агентов, будет решать задачи управления микробиомами растений и животных для решения проблем растениеводства, займется инжинирингом био- и экосистем, разработкой и внедрением новых технологии повышения биосеквестрации в лесном и сельском хозяйстве.

"Сегодня из 54 российских вузов, рекомендованных к защите проектов по спецчасти федеральной программы "Приоритет 2030", три университета представляют ведущие научные школы Уральского федерального округа. Нам есть чем гордиться, и есть что сегодня сказать в российской и мировой науке", - отметил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Отметим, что на участие в базовой части федеральной программы "Приоритет 2030" заявились 187 вузов России, из них 15 университетов представляли Уральский федеральный округ. Базовую часть гранта в размере 100 млн рублей получили пять университетов УФО.