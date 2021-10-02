Чемпионат по программированию среди студентов и школьников прошел в Тюмени

Фото: Кванториум Тюмень ВКонтакте Фото: Кванториум Тюмень ВКонтакте

Пятый открытый чемпионат по программированию "АТП^ИМиКН" для студентов и школьников завершился в Тюмени.

В ИТ-состязании поучаствовали 87 человек – 12 школьников и 75 студентов очной формы обучения из Тюменской и Свердловской областей. Всего перед участниками было поставлено семь задач разного уровня сложности на знание и применение алгоритмов и структур данных: от простых формул до сложных задач на геометрию и алгоритмы быстрого поиска чисел.

Среди студентов дипломы первой степени получили Иван Московченко (второй курс ФИИТ УрФУ) и Алексей Леонов (первый курс КБ ИМиКН). Среди школьников обладателями дипломов первой степени стали Дмитрий Николенко (11 класс, ФМШ) и Ярослав Кулезнев (10 класс, ФМШ). Почетные грамоты также получили участники, решившие три и более задач, сообщает "Тюменская область сегодня".