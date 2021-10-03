Новое эндоскопическое оборудование поступило в тобольскую больницу

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Возможности тобольских травматологов по оказанию малоинвазивной хирургической помощи расширились, благодаря применению нового эндоскопического оборудования. Недавно в областной больнице № 3 г. Тобольска провели операцию с использованием передовой технологии – артроскопии.

"Врачи-травматологи, помимо непрерывного обучения, регулярно участвуют в мастер-классах и организуемых в больнице показательных операциях, в том числе артроскопических вмешательствах на коленных суставах. Переняв опыт у приглашенных коллег, мы успешно начали внедрять такие виды операций в Областной больнице № 3. Для их проведения созданы все условия, установлено новое оборудование", — рассказал заведующий травматологическим отделением Алексей Гринь.

Новое эндоскопическое оборудование поступило в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба ОБ №3 (г. Тобольск).