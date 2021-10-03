Тюменских подростков приглашают на трехнедельный тренинг "Быть в курсе"

Фото: telefon-doveria.ru Фото: telefon-doveria.ru

Трехнедельный онлайн-тренинг для подростков "Быть в курсе" стартует 15 октября. Участникам помогут проанализировать свои сильные стороны, выделить интересы и профессиональные желания. Пройдет онлайн-тренинг в социальной сети ВКонтакте.

Экспертами проекта будут организатор образовательных событий для детей и молодежи Юлия Агеева, менеджер регионального центра по работе с талантливыми учащимися "Новое поколение" Ольга Дежурко.

"Мы продумали элементы геймификации, чтобы поддержать интерес школьников к получению знаний. После выполнения заданий мы будем ставить участникам баллы за активность. Каждая неделя закончится розыгрышем подарков среди тех, кто получил больше баллов", — прокомментировала тренинг организатор проекта "Быть в курсе" Юлия Агеева.

Для участия школьникам нужно до 10 октября зарегистрироваться, пишет "АиФ - Западная Сибирь".