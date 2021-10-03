Творческие инициативы молодых ишимцев поддержит мультицентр "Моя территория"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на вторую волну проекта "Творческий город", где молодежь города сможет получить продюсерскую и ресурсную поддержку на реализацию своих проектов.

"Все претенденты на победу пройдут четыре этапа: заполнение заявки; консультации по паспорту проекта с менеджерами мультицентра "Моя территория"; защита проектов и определение победителей конкурса и реализация инициатив. Мы принимаем заявки как от одиночных участников, так и от коллективов, — рассказала менеджер проекта "Творческий город" Анастасия Журавлева.

Подать заявку может любой житель Ишима в возрасте от 14 до 35 лет по одному из 10 направлений: прикладное творчество, хореография, музыка и вокал, театр, дизайн, фото, визуальное искусство, кино и литература.

Шесть победителей конкурса получат ресурсную поддержку в размере до 15 тыс. рублей, бесплатную площадку для проведения мероприятия, организаторскую помощь от менеджеров мультицентра "Моя территория" в Ишиме и медиапродвижение в соцсетях, пишет "Мегатюмень".