В Тюмени открыли сквер Железнодорожников

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Открытие сквера Железнодорожников состоялось в Тюмени, сообщает городская администрация.

В сквере проложены дорожки, сделано наружное освещение, система видеонаблюдения, проведены работы по водоотведению. Со сквера вода будет уходить по ливневой канализации, которая врезана в ул. Волгоградскую, а также по продольно-поперечным уклонам в сторону сниженных газонов. Ближе к дороге расположена площадка для выгула собак. На территории дополнительно высажено 16 яблонь и более 1 тыс. 600 кустарников и многолетних растений. В центре сквера есть арт-объект – паровоз Черепановых, а возле остановки качели-скамейки.

Участие в мероприятии приняли непосредственные исполнители, идейные вдохновители, ветераны-железнодорожники, депутаты Тюменской городской Думы и жители района. Глава города Тюмени Руслан Кухарук отметил, что сквер Железнодорожников – отличный пример связи преемственности поколений.

"Благодаря энтузиастам, которые заложили этот сквер в конце 60-х, поддерживали его, проводили субботники, потом предлагали здесь проекты благоустройства… тюменцы получили прекрасную зону отдыха. На мероприятии, в честь открытия обновленного сквера, приглашена молодежь и им важно знать о людях, которые строили сквер и которым предстоит в будущем его беречь и сохранять. Этот сквер будет удобен для всех: и для тех, кто хочет тихо прогуляться по аллее, и для тех, кто хочет активно провести время", - рассказал глава.

Почетный ветеран железнодорожного транспорта Юрий Лысков поблагодарил всех за создание прекрасного сквера. В честь этого памятного события участники мероприятия высадили 16 яблонь ягодных, 11 лип, 12 яблонь недзвецкого.

Глава города Руслан Кухарук и заместитель главного инженера Свердловской железной дороги Евгений Шумов вручили ветеранам памятные подарки и книгу "Трудовая доблесть Тюмени".