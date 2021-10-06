Конкурс творческих работ "Кобчик — птица 2021 года" проходит в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс творческих работ "Кобчик — птица 2021 года" стартовал в Тюменской области. Победителей ждут дипломы и ценные орнитологические призы от Тюменского отделения Союза охраны птиц России.

Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Выбранный вид становится символом природоохранной работы, по нему организуют творческие конкурсы и другие мероприятия. На этот раз им стал кобчик — самый маленький сокол из обитающих на территории России.

Конкурс в честь кобчика проводится в четырех номинациях: рисунки, декоративно-прикладное творчество, литературное творчество, фото- и видеосъемка. К участию приглашаются дошкольники, школьники и взрослые.

Творческие работы нужно разместить в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России во ВКонтакте до 30 ноября 2021 года, заявку на конкурс можно оставить здесь.

Состояние популяции кобчиков вызывает у ученых тревогу. Специалисты отмечают, что во многих регионах России кобчик занесен в Красные книги. На территории Тюменской области кобчик является гнездящимся видом птиц.