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Конкурс творческих работ "Кобчик — птица 2021 года" проходит в Тюменской области

Общество, 09:23 06 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс творческих работ "Кобчик — птица 2021 года" стартовал в Тюменской области. Победителей ждут дипломы и ценные орнитологические призы от Тюменского отделения Союза охраны птиц России.

Ежегодно Союз охраны птиц России выбирает птицу года. Выбранный вид становится символом природоохранной работы, по нему организуют творческие конкурсы и другие мероприятия. На этот раз им стал кобчик — самый маленький сокол из обитающих на территории России.

Конкурс в честь кобчика проводится в четырех номинациях: рисунки, декоративно-прикладное творчество, литературное творчество, фото- и видеосъемка. К участию приглашаются дошкольники, школьники и взрослые.

Творческие работы нужно разместить в официальной группе Тюменского отделения Союза охраны птиц России во ВКонтакте до 30 ноября 2021 года, заявку на конкурс можно оставить здесь.

Состояние популяции кобчиков вызывает у ученых тревогу. Специалисты отмечают, что во многих регионах России кобчик занесен в Красные книги. На территории Тюменской области кобчик является гнездящимся видом птиц.

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# конкурсы , птицы , фотографии

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