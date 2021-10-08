ТюмГУ получит спецгрант программы "Приоритет-2030"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Специальную часть гранта в рамках программы "Приоритет 2030" получит ТюмГУ, который попал в группу по треку "Территориальное и (или) отраслевое лидерство", сообщает вуз. Решение принято в Москве 2 октября.

Специальная часть гранта будет использована для развития университета, обеспечивающего социально-экономическое развитие территории, укрепление кадрового и научно-технологического потенциала организаций реального сектора экономики и социальной сферы.

Вместе с ТюмГУ в первой группе - Казанский университет, Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Московский авиационный институт, Приволжский исследовательский медицинский университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российский университет транспорта, Самарский медицинский университет.

Еще 17 вузов-участников программы "Приоритет-2030" получат специальную часть гранта по треку "Исследовательское лидерство".

Ранее сообщалось, что ТюмГУ и Тюменский ГМУ получат по 100 млн рублей на развитие по программе "Приоритет-2030".