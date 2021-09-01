Два тюменских вуза получат по 100 млн рублей на развитие по программе "Приоритет-2030"

пресс-служба Тюменского медицинского университета пресс-служба Тюменского медицинского университета

Тюменский государственный медицинский и Тюменский государственный университеты получат по 100 млн рублей. Они защитили стратегию своего развития и стали участниками программы Минобрнауки "Приоритет-2030".

По словам исполняющего обязанности ректора Тюменского ГМУ Ивана Петрова, медвуз будет развиваться по четырем направлениям.

Первое - развитие технологий персонализированной медицины на основе имеющихся в заведении разработок в области хронобиологии с участием ученых мирового уровня.

Второй проект поможет сделать университет открытой лабораторией здоровьесбережения для региона.

Третий – создать инновационную экосистему, которая сделает университет центром привлечения талантов и одним из центров по разработке новых лекарственных препаратов.

Четвертый блок представит новый подход к реформированию медобразования совместно с другими вузами.

Всего в проект "Приоритет-2030" вошли 106 университетов из 49 городов, в том числе 10 медвузов, сообщает правительство России. Итоговый перечень вузов, отобранных для участия в программе здесь.