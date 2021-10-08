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Кандидат исторических наук и почетный атаман расскажет тюменцам о роли Ермака в истории края

Общество, 09:55 08 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лекция "Справочник "Ермак" — гордость России" состоится в музее "Городская дума" 9 октября в 17 часов. Встреча посвящена фигуре атамана Ермака Тимофеевича, имеющей особое значение для истории Тюменского края.

Тему исторической памяти об этом человеке, сохраняющейся в географических названиях, филателии и торговых марках, раскроет Геннадий Зайцев — кандидат исторических наук, директор центра региональных справочных изданий ТюмГУ, почетный атаман казаков ЯНАО, советник верховного атамана Союза казаков России.

Вход на лекцию свободный, нужно предварительно зарегистрироваться. Возрастная категория мероприятия — 12+

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# Ермак , история , лекция

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