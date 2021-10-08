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В Югре сформируют новую окружную избирательную комиссию

Политика, 17:32 08 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о формировании Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры нового состава подписала губернатор округа Наталья Комарова. Как пишет портал ugra-news.ru, предложения принимаются с 20 октября по 18 ноября.

"В срок до 1 декабря 2021 года внести кандидатуры губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для принятия решения о назначении членов Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры нового состава", — говорится в документе.

Напомним, предыдущий состав Избирательной комиссии Югры был утвержден губернатором Натальей Комаровой в ноябре 2016 года.

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