В Югре сформируют новую окружную избирательную комиссию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Постановление о формировании Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа — Югры нового состава подписала губернатор округа Наталья Комарова. Как пишет портал ugra-news.ru, предложения принимаются с 20 октября по 18 ноября.

"В срок до 1 декабря 2021 года внести кандидатуры губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры для принятия решения о назначении членов Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры нового состава", — говорится в документе.

Напомним, предыдущий состав Избирательной комиссии Югры был утвержден губернатором Натальей Комаровой в ноябре 2016 года.