Проект "Профессия глазами детей. Киноверсия" помогает в профориентации тюменским ребятам с инвалидностью

| Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" во ВКонтакте | Фото: АУ СОН ТО "ОРЦ "Родник" во ВКонтакте

Ознакомительный онлайн-семинар для специалистов сферы социальной политики провела в рамках ведомственного конкурса "Практика года" заведующая отделением социально-трудовой реабилитации тюменского реабилитационного центра "Родник" Альфия Шакирзянова.

Она представила проект "Профессия глазами детей. Киноверсия", который реализуется в "Роднике" с 2016 года и уже доказал свою эффективность. Проект помогает расширить представления о мире профессий. Вместе с ребятами авторы методики создали фильмотеку короткометражных документальных фильмов, которые используются как дополнительный компонент профессионального просвещения детей с инвалидностью.

Альфия Шакирзянова рассказала коллегам об особенностях профессиональной ориентации детей-инвалидов и необходимости их психолого-педагогической поддержки в профессиональном самоопределении. Особо она остановилась на помощи в выявлении профессиональных интересов, склонностей, определении реальных возможностей в освоении той или иной профессии, успешной социализации в обществе и конкурентоспособности на рынке труда.

Участники семинара увидели один из фильмов, снятых ребятами, занимающимися на реабилитационной смене.

Ознакомиться с социальным проектом "Профессия глазами детей. Киноверсия" можно здесь, сообщает департамент социального развития Тюменской области.