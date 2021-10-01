Набор в студенческие отряды стартовал в Тюменской области

| Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте | Фото: Тюменский областной студенческий отряд во ВКонтакте

Овладеть специальностями арматурщика, бетонщика, каменщика, стропальщика и другими студенты-очники могут бесплатно, сообщает пресс-служба Тюменского областного студенческого отряда.

Обучение проходит в вечернее время, запись на обучение рабочим специальностям осуществляется в сообществе ТОСО во ВКонтакте, бланки заявления на вступления в ТРО МООО "РСО" и согласие на обработку персональных данных прилагаются.

Подробнее об обучении и вступлении в Тюменский областной студенческий отряд можно узнать по адресу ул. Ленина, 69А (в будни с 14 до 18 часов) или у специалиста студотряда Алины Онищук.

Летом 2021 года в строительных, педагогических, сервисных, медицинских отрядах, отрядах проводников и профильных отрядах энергетиков и речников трудились свыше 900 студентов Тюменской области, представляющие ТИУ, ТюмГУ, ТюмГМУ, а также Ишимский многопрофильный техникум, колледж транспортных технологий и сервиса.